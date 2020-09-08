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Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı
MANİSA'NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YOL KENARINDA YARALI OLARAK BULUNAN ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI.
MANİSA 08.09.2020, 17:19
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı olarak bulunan şahin tedavi altına alındı.
Yunusemre İlçe Jandarma trafik ekipleri, Manisa-Menemen Devlet Karayolu üzerindeki asayiş yol kontrol noktasında kanadı kırık vaziyette olan bir şahin gördü. Kuşu dikkatle muhafaza altına alan ekipler, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, yaralı şahini tedavi etmek üzere teslim aldı. Şahin, yapılacak olan tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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