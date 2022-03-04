Jandarma ve emniyetten helikopter destekli denetim

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda bugün Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter desteğiyle trafik denetimi yapıldı.

Manisa’da gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetimine Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 7 Jandarma Trafik Timi, 2 Motosikletli Trafik Timi, 1 Motosikletli Asayiş Timi, 6 Jandarma Asayiş Timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 62 personel katıldı.

Denetim sonucunda 955 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 77 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 27 aracın trafikten men edildiği uygulamada yoklama kaçağı olarak aranan 2 şahıs da yakalandı.