Jandarma trafik ekipleri depremzede çocukları unutmadı

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, Gençlik Kampı’nda ağırlanan depremzede ailelerin çocuklarına trafik eğitimi verdi. Jandarma trafik aracını da yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, jandarma boyama kitabı ve çeşitli hediyeler ile mutlu oldu.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Serkan Salcı ve beraberindeki trafik ekipleri, Kula Gençlik Kampı’nda ağırlanan depremzede ailelerin çocuklarına trafik eğitimi verdi. Kamp alanında oluşturulan anasınıfında minik öğrencilere okul ve yaya geçitlerinin kullanılması, emniyet kemeri kullanımı, trafik ışık ve işaretleri ile yaya ve yolcuların uyması gereken kurallar konularında trafik eğitimi veren ekipler, minik öğrencilerin jandarma trafik aracını yakından tanıma fırsatını sağladı. Eğitimlerin sonunda jandarma ekipleri tarafından minik öğrencilere jandarma boyama kitabı ve çeşitli hediyeler takdim edildi.