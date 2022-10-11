Jandarma, kız çocuklarını sevindirdi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sorumluluk bölgelerindeki okulları ziyaret edip kız çocuklarına çeşitli hediyeler dağıttı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Trafik Şube Müdürlüğünce 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan bütün ekipleri ile ’Bugünün güçlü kızları yarının aydınlık geleceği’ sloganıyla dergi, kırtasiye malzemeleri gibi hediyeler dağıtarak kız çocuklarının gününü kutladı.

Kız çocukları ziyaret sırasında özellikle kadın jandarma astsubaylara oldukça fazla ilgi gösterdi.