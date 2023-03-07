Jandarma ekipleri traktör sürücülerine reflektör dağıttı

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından traktör sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi verilirken, 100 adet reflektör dağıtımı gerçekleştirildi.

Köprübaşı’nda ’Reflektör tak görünür ol’ projesi devam ediyor. 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’nda Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarım araçlarının karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını azaltmak ve özellikle arkadan çarpma sonucu meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek maksadıyla, Köprübaşı’nın Borlu Mahallesi Sanayi Sitesi alanında ilçe protokolü ve vatandaşların katılımı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, proje dahilinde traktör sürücülerine yönelik güvenli traktör kullanımı bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminer sonunda traktör sahiplerine 100 adet reflektör ve güvenli traktör kullanımı çiftçi el broşürü dağıtımı yapıldı. Önümüzdeki dönemlerde de benzer trafik eğitim faaliyetlerine devam edileceği açıklandı.