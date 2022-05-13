Jandarma ekipleri stant açtı, vatandaşları bilgilendirdi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Trafik Timleri “Trafik Haftası” dolayısıyla açtıkları stantta vatandaşlara hem kullandıkları ekipmanları tanıttı hem de trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Minik ziyaretçilerini de ihmal etmeyen jandarma ekipleri onlara balon ve boyama kitabı hediye etti.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Trafik Timleri “Trafik Haftası” dolayısıyla Forum Magnesia Alışveriş Merkezi bünyesinde stant açtı. Açılan stantta vatandaşlara trafik kuralları konusunda bilgiler veren jandarma ekipleri, ayrıca görevde kullandıkları ekipmanları da tanıttı. Vatandaşlarla birebir diyalog halinde gerçekleştirilen etkinlikte ekipler çocukları da unutmadı. Standı ziyaret eden çocukları sevindirmeyi ihmal etmeyen jandarma ekipleri, balon, boyama kitabı hediye etti meyve suyu ikramında bulundu.

Standı ziyaret eden vatandaşlar da hatıra defterine düşüncelerini ve taleplerini yazarak görüşlerini bildirdi.