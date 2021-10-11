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Jandarma çalıntı motosikletleri buldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ilçe jandarma karakol komutanlığı biri Alaşehir’den diğeri de Uşak’tan çalındığı tespit edilen 2 motosikleti Emcelli ve Bahadırlar Mahallesinde buldu. Motosikletlerin bulunduğu ikametlerin sahipleri alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

MANİSA 11.10.2021, 17:40
Jandarma çalıntı motosikletleri buldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ilçe jandarma karakol komutanlığı biri Alaşehir’den diğeri de Uşak’tan çalındığı tespit edilen 2 motosikleti Emcelli ve Bahadırlar Mahallesinde buldu. Motosikletlerin bulunduğu ikametlerin sahipleri alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sarıgöl ilçesi Emcelli Mahallesinde Ö.T. (33) ve Bahadırlar Mahallesinde S.Ö. (33) isimli şahısların ikametlerinde çalıntı motosiklet olduğu duyumlarının alınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada Emcelli Mahallesinde Ö.T.’nin ikametinde Alaşehir Şehit Süleyman Avşar Polis Merkezi tarafından çalıntı kaydı olduğu tespit edilen motosiklet, Bahadırlar Mahallesinde de S.Ö’nün ikametinde, Uşak Eşme Merkez Karakol Komutanlığınca çalıntı kaydı bulunan motosiklet bulundu. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, bahse konu motosikletler Alaşehir yedi emin otoparkına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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