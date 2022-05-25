İzmirli hasta şifayı Manisa’da buldu

İzmir’de yaşayan Songül Kaya, ileri derecede nefes darlığı şikayetiyle Manisa Şehir Hastanesine başvurdu. Burada yapılan muayenede Kaya’nın kalp kapağında daralma tespit edilince hemen ameliyata alındı. Kardiyoloji Uzman Hekimi Habil Yücel ve Kardiyoloji Uzman Hekimi Rahman Bilal Gediz tarafından uygulanan Mitral Balon Valvüloplasti ameliyatı ile Kaya sağlığına kavuştu. Manisa’da ilk kez Manisa Şehir Hastanesinde uygulanan yöntemle herhangi bir kesi olmadan kasık bölgesinden iğne yardımıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası hasta Songül Kaya hem yaklaşık 5 saat içerisinde yürüyebilir duruma geldi, hem de 1 günlük hastane yatışı sonrası taburcu edilecek.

Başarılı geçen ameliyatın ardından konuşan Kardiyoloji Uzman Hekimi Habil Yücel, “Hastamız bize İzmir’den başvurdu. Ciddi nefes darlığı şikayeti vardı. Muayene sonrası mitral kapak dediğimiz kalp kapağında bir daralma tespit ettik. Daralmanın ciddiyeti ileriydi, ameliyat seviyesindeydi. Ameliyatın iki türü var. Biri açık, diğeri kapalı ameliyat. Kapalı ameliyat daha önce hiç hastanemizde yapılmadı. Hastaya nasıl bir işlem uygulayacağımızı anlattık. İsterse de burada yapılabileceğini söyledik. Başarılı bir şekilde kapalı yöntemle kalp kapağı ameliyatını gerçekleştirdik. Bu Manisa ve Manisa Şehir Hastanesinde ilk defa yaptığımız bu ameliyat için mutluyuz. Çevre illerde ve Manisa’da kalp kapağı hastalığı olan hastalara da bilgi verelim. Manisa Şehir Hastanesinde bu işlemler başarılı bir şekilde yapılmaya başlandı. Tamamen ücretsiz bir şekilde herhangi bir fark alınmadan devlet koşullarıyla bu işlemleri yapabiliyoruz” dedi.

Uygulanan yöntemle hastanın ameliyat sonrası ayağa kalkabildiğini vurgulayan Kardiyoloji Uzman Hekimi Rahman Bilal Gediz, “Hastamız işlemden sonra 1 gün hastanede yatıyor ve ertesi günü de taburcu oluyor. Kapalı ameliyatın avantajı da bu. Göğüste herhangi bir işlem olmuyor. Kasıktan küçük bir iğneyle girerek bu işlemi yapabiliyoruz. Bu sayede de hasta ameliyattan 4-5 saat sonra ayağa kalkabiliyor. Ertesi günü de taburcu olabiliyor. Kalp kapağı daralması nefes darlığına sebep olabiliyor. Biz bunu kapalı yöntemle genişlettiğimiz için hastamız daha rahat yürüyecek ve nefes darlığı yaşamayacak” diye konuştu.

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen hasta Songül Kaya, “Manisa Şehir Hastanesinden çok memnun kaldık. Her şey spontane gelişti. Aşırı derecede nefes darlığı çekiyordum, sürekli yoruluyordum. Doktorumuz hemen ameliyat yapalım deyince ben de kabul ettim. Ameliyat olduk çok şükür şimdi daha iyiyim” dedi.