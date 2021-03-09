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İzmir depreminde görev alan itfaiye personeline başarı belgesi verildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 30 Ekim 2020 günü İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasında görev yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı personeline ‘Başarı ve Takdirname Belgesi’ verdi.

MANİSA 09.03.2021, 12:58
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İzmir depreminde görev alan itfaiye personeline başarı belgesi verildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 30 Ekim 2020 günü İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasında görev yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı personeline ‘Başarı ve Takdirname Belgesi’ verdi.

30 Ekim 2020 günü İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa’dan bölgeye gönderilen ve depremde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasında büyük emek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı personeline göstermiş oldukları üstün gayret, fedakarlık ve başarılı çalışmalarından dolayı Vali Yaşar Karadeniz tarafından “Başarı ve Takdirname Belgesi” taltif edildi.

Valilik Brifing Salonunda yapılan törende, İzmir’de meydana gelen depremde Manisa olarak coğrafi yakınlık gereği ilk koşan illerden birisi olunduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz “Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatımız deprem bölgesinde oldukça başarılı çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar ulusal basına da yansıdı. O süreçte kurtarma çalışmalarına katılan itfaiyeci arkadaşlarımızı temsilen bugün her birimden bir personelimize belgelerini vereceğiz. Pandemiden dolayı deprem bölgesinde görev yapmış bütün personelimiz için toplu bir organizasyon yapamadık ama sizlerin temsiliyle onların da gıyabında belgelerinizi vereceğiz. İnşallah her zaman böyle acil durumlarda hızlı bir şekilde müdahaleye hazır bir durumda oluruz. Böyle acil müdahaleye tekrar ihtiyaç olmamasını dileyerek Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Teşkilatına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise konuşmasında, “Öncelikle düşünceniz itfaiye teşkilatımızı onurlandırdı ve gururlandırdı. Arkadaşlarımıza moral motivasyon oldu. Valilik olarak her zaman itfaiye teşkilatının arkasında olduğunuzu bir kez daha hissettirmiş oldunuz. İzmir depreminde 200’den fazla arkadaşımız mesai kavramı gözetmeden 36 saate varan ve hiç uyumadan görev yaparak canlar kurtardılar. Bizler de teşekkür ederiz” dedi.

Enkaz altından 11 kişiyi canlı çıkardılar

“Manisa itfaiyesi olarak tüm personelle İzmir depreminde canla başla yardımcı olduk” diyen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da, “Enkaza dönen 3 apartmanda görev yaptık. 11 kişiyi çıkararak diğer vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Personelimiz canla başla çalışarak gecesini gündüzüne kattılar. Birçok arkadaşımız kendi araçlarıyla deprem bölgesine gelerek çalışmalara katıldı” diye konuştu.

İtfaiye Teşkilatının bu yıl önemli başarılara imza attığını dile getiren Vali Yaşar Karadeniz, “İzmir depreminde gösterilen başarılı çalışmada üç faktör etkili oldu. Bunlardan birincisi coğrafi yakınlık, ikincisi Manisa’nın da bir deprem bölgesi olması sebebiyle itfaiye teşkilatı başta olmak üzere ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının deprem konusunda daha tecrübeli olması. Üçüncüsü, sizlerin de söylediği gibi orada mesai kavramı gözetmeksizin fedakârca çalışılması. Bu üç faktör bir araya geldiğinde bu sonuç ortaya çıktı.” dedi.

Depremin bu işin bir boyutu olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, “Sizlerin asli faaliyet alanınız yangınlar. Yangınlar derken itfaiye teşkilatımız daha çok şehirlerdeki, kasabalardaki kısmen de köylerdeki yangınlara göre teşkilatlanmış. Yakın zamanda Gördes ve Ahmetli ilçelerimizde iki büyük orman yangını yaşandı. İtfaiye teşkilatımız bu büyük yangınlarda da Orman Genel Müdürlüğü’nün itfaiye ekipleri ile birlikte yoğun bir çalışma içerisinde oldular. İki büyük felaket de can kaybı olmadan atlatıldı. İzmir depremi de bu iki büyük yangının üzerine geldi diyebilirim. Bu anlamda üç büyük felakette özveriyle görev yapmış olduğunuz için sizleri tekrar tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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