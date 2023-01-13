İYİ Partili Eryılmaz milletvekilliği için yeşil ışık yaktı

Manisalı basın mensuplarıyla beraber kahvaltıda buluşan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, 15 Ocak’ta düzenlenecek 4 adaylı kongrede aday olmayacağını açıklayarak milletvekilliğine yeşil ışık yaktı. Eryılmaz, “Genel Başkanımız uygun görürse Manisamız da takdir ederse bir siyasetçi olarak İYİ Parti’nin vereceği her görevde çalışmayı da arzuluyorum” dedi.

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Manisalı basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç’ın da yer aldığı toplantıda konuşan Eryılmaz, “Sizlerin yoğun programları nedeniyle planladığımız kahvaltıyı bugün yapmayı uygun gördük. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum” dedi. Eryılmaz ayrıca kalp rahatsızlığı nedeniyle dün Ankara’da hastaneye kaldırılan ve bugün taburcu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de geçmiş olsun dileklerini sundu.

Milletvekilliğine yeşil ışık yaktı

15 Ocak Pazar günü düzenlenecek kongre öncesi değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, aday olmayacağını açıkladı. Eryılmaz, “Genel Başkanımızla 2015 yılında başlayan serüvenimiz benim 2018 yılında devletteki tüm makamlardan istifa ederek İYİ Parti’ye katılmam ve milletvekili adayı olmamla haziran seçimlerinden sonra da istediğimiz sonuçları alamamıştık. O gün Genel Başkanımızın emriyle 18 Ağustos 2018 yılında Manisa İYİ Parti İl Başkanlığına atanmamla başladı. Sonrasında yapılan kongreyle yeniden İYİ Parti Manisa İl Başkanı seçilmiştim. O gün de ‘Bir dahaki dönemde aday olmayacağım’ demiştim. Türkiye’de İYİ Parti İl Başkanlığı en uzun süreli yapan arkadaşlardan biriyim. Bu hafta sonu yapılacak kongrede aday olmayacağımı ve birbirinden kıymetli 4’ü de benim il başkan yardımcılığımı yapmış arkadaşlarım var. Onların İYİ Parti bayrağını Manisa’da daha ileriye götüreceğine inancım tamdır. Genel Başkanımız uygun görürse Manisamız da takdir ederse bir siyasetçi olarak İYİ Parti’nin vereceği her görevde çalışmayı da arzuluyorum” dedi.