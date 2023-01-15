İYİ Parti’de kazanan Zafer İksir oldu

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı’nın 3. Olağan İl Kongresi, Kültür Sitesi Lale Salonu’nda yapıldı. 4,5 yıldır İl Başkanlığı görevini yürüten Hasan Eryılmaz aday olmazken, 3 adayın yarıştığı kongrede Av. Ali Zafer İksir, delegelerin oylarıyla İYİ Parti’nin yeni Manisa İl Başkanı seçildi.

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı’nın 3. Olağan İl Kongresi, büyük bir heyecanla Kültür Sitesi Lale Salonu’nda gerçekleştirildi. 3 adayın yarıştığı İl Başkanlığı seçimlerinde delegeler salona sığmadı.

Kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP İl Başkanvekili Ali Kuyumcu ve yöneticileri, Gelecek Partisi İl Başkanı Nurten Onutmak ve Demokrat Parti İl Başkanı İdris Mecek, Saadet Partisi il yöneticileri, İYİ Parti ilçe başkanları ve yönetimleri, STK temsilcileri ve İYİ Partili üyeler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz; salondaki kalabalığın büyük bir coşku içerisinde 2023 seçimlerine hazırlandığını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Başbakan ve İYİ Parti’yi iktidar yapmak için dur durak bilmeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Ali Zafer İksir, Erhan Dumlu ve Tunç Önsoy’un yarıştığı seçimlerde 3 aday da coşkulu salona hitap etti.

"Makamlar gelip geçici"

Adayların konuşmalarının ardından İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz sözü aldı. Başkan Eryılmaz, “İYİ Parti; yaş, cinsiyet, etnik unsur gözetmeden Türk milleti için bir birleştirici bir güç, bir umut ışığı oldu. Değişimler her zaman sancılı olur. Bu süreçte belki yorulduğumuz, belki de kırıldığımız anlar oldu ancak hiçbir zaman değişime olan inancımızı kaybetmedik. Türkiye’nin iyi olacağına dair umudumuzu bir gün bile yitirmedik. Çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmak için, iyilerin yürüyüşünü ilmek ilmek ördük. 600 üye ile başladığımız İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı yolculuğumuza, bugün itibariyle 15 bin üye sayımız ile devam ediyoruz. 4,5 yıllık görev süremiz boyunca bizlerle birlikte çalışan, elini taşın altına koyan, sayın genel başkanımız Meral Akşener’in ve partimizin politikalarını vatandaşlarımıza anlatan tüm partililerimize teşekkür ediyorum. Makamlar gelip geçici, güzel bir Türkiye’ye olan inançla bir araya gelinen dostluklar kalıcıdır. Yüzlerce badire atlattık, bin bir yalana iftiraya göğüs gererek geldik. İYİ Parti’nin tüm kadroları; partimizi hem Manisa’da, hem de Türkiye’de birinci yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edecek, sahadan bir an olsun kopmayacağız. Genel başkanımızı başbakan, partimizi iktidar yapacağız. Türkiye’nin ihtiyacı olduğu güneşi, birlikte gösterdiğimiz dayanışma ve emekle yeniden doğuracağız." dedi.

İYİ Parti’nin yeni il başkanı Zafer İksir oldu

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Ali Zafer İksir, Erhan Dumlu ve Tunç Önsoy kongrede kendi listeleriyle yarışan isimler oldu. 597 delegenin oy kullandığı seçimlerde 3 oy geçersiz sayılırken, Av. Ali Zafer İksir 326, Tunç Önsoy 180 ve Erhan Dumlu 88 oy aldı. Açıklanan sonuçla Av. Ali Zafer İksir, İYİ Parti’nin yeni İl Başkanı oldu. İksir, İYİ Parti’nin bayrağını hem Manisa’da hem de Türkiye’de en üst noktaya taşıyacaklarını söyledi.

Kongre sonunda İYİ Parti’nin yeni ve eski il başkanları ile diğer 2 başkan adayı birliktelik mesajları vererek delegeleri el ele selamladı.