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İtfaiyeden yangına zamanında müdahale

Manisa’nın Soma ilçesinde bir apartmanın bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü.

MANİSA 11.04.2021, 15:21
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İtfaiyeden yangına zamanında müdahale

Manisa’nın Soma ilçesinde bir apartmanın bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Manisa’nın Soma ilçesine Hamidiye Mahallesindeki Özdemirler Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın arka bahçesinde odunluk ve eski kanepelerin olduğu alanda başlayan yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bahçedeki odunluk ve eski kanepeler yanarken, yangının dairelere sıçramaması sevindirdi.
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