İtfaiyeden hayat kurtaracak uyarı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, hava sıcaklıklarının azalması sonrası soba ve doğalgaz kullanımından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı. Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve baca tutuşmalarının önüne geçmek için baca temizlikleri konusunda vatandaşların hassas davranması gerektiğini belirten İnal, “Tedbirsizlik can yakmasın” ifadelerinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yaklaşan kış mevsiminde yaşanabilecek baca yangınları ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve kış aylarında çıkan yangınların önemli bir bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiğini belirten İnal, “Vatandaşlarımız hem daha sağlıklı bir şehirde yaşamak hem de olabilecek yangınların ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek adına duyarlı olmalı. Baca içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar gerek sobaların gerekse ticari işletmelerin ocaklarının alevli bir şekilde yakılmasıyla tutuşarak alev alıyor ve baca yangınları meydana geliyor. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturuyor. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatıya ulaşarak, buranın da tamamen yanmasına sebep olabiliyor. Kirli bir baca, yakıtın doğru yanmasını engellerken oluşan parçacıklar da bacalarda ciddi tıkanıklıklara sebebiyet veriyor. Bu nedenle temiz bir baca yakıtın daha kaliteli yanmasını sağladığı gibi çevre kirliliğini de engellemiş oluyor” dedi.

“Baca temizliği can ve mal emniyeti açısından da önemli”

Tedbirsizlik can yakmasın ifadeleriyle bu konunun önemine dikkat çeken İnal, “Son bir yılda ilimizde 224 baca yangını gerçekleşirken 5 vatandaşımız da karbonmonoksit gazından etkilenerek yaralandı. Bu anlamda can ve mal emniyeti açısından vatandaşlarımızın soba ve katı-sıvı yakıtlı kalorifer baca temizliği konusunda daha dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.