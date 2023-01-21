İtfaiye personeline ilkyardım eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından, Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde itfaiye personellerine yönelik “Temel İlkyardım Eğitimleri” verildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü organizasyonu ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, meydana gelen trafik kazalarının yanı sıra ev kazaları ve çalışma ortamında meydana gelen kazaların ardından yapılacak müdahaleyle ilgili bilgiler verildi. Ayrıca, OED Cihazı (Otomatik Eksternal Defibrilatör) hakkında gerekli eğitim ve uygulama pratikleri yapıldı. Verilen eğitimlere İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkez ve ilçe itfaiye amirliklerinde görev yapan personeller, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir ve İSG uzmanları katılım sağladı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Şube Müdürlüğümüz tarafından organize edilen Temel İlkyardım Eğitimleri Ocak ayı boyunca devam edecek olup, eğitimlerin bitimiyle 133 personelimizin ilkyardımcı belgesi alması sağlanacaktır. Meydana gelen trafik kazalarında belediyemiz adına olay yerine ilk ulaşanlardan biri olan itfaiye ekibimize bilinçli müdahaleler ile daha çok hayat kurtarılmasını amaçlamaktayız. Eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek olup tüm itfaiye personelimizin bu eğitimlere katılım sağlaması hedeflenmektedir. Unutmamak gerekir ki ilkyardım hayat kurtarır” dedi.