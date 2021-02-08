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İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel yarışma

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen ‘On kıta bir vatan ilelebet istiklal’ konulu kompozisyon ve resim yarışmasına başvurular devam ediyor. Ortaokul öğrencileri için resim, lise öğrencileri için ise kompozisyon dalında düzenlenen yarışmada eserler en geç 5 Mart tarihine kadar ilçe müftülüklerine teslim edilebilecek. Ödüllendirme ise ilçe ve il müftülükleri tarafından gerçekleştirilecek.

MANİSA 08.02.2021, 15:46
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İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel yarışma

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen ‘On kıta bir vatan ilelebet istiklal’ konulu kompozisyon ve resim yarışmasına başvurular devam ediyor. Ortaokul öğrencileri için resim, lise öğrencileri için ise kompozisyon dalında düzenlenen yarışmada eserler en geç 5 Mart tarihine kadar ilçe müftülüklerine teslim edilebilecek. Ödüllendirme ise ilçe ve il müftülükleri tarafından gerçekleştirilecek.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen ‘On kıta bir vatan ilelebet istiklal” konulu kompozisyon ve resim yarışması hakkında bilgi verdi. 29 Ocak’ta başlayan başvuruların ve eser teslimlerinin 5 Mart tarihine kadar ilçe müftülüklerine yapılacağını kaydeden Soykök, “Başkanlığımızca geleceğimizin teminatı genç nesillerin İstiklal Marşı’nı daha iyi anlamaları, milli şairimizi daha iyi tanımaları, gençlerimiz arasında bir farkındalık oluşturulması amacıyla "On kıta bir vatan ilelebet istiklal" temalı lise öğrencileri arasında kompozisyon, ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlenmiştir. Yarışmaya sadece örgün eğitim-öğretime devam eden lise ve ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci sadece en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir. Eserlerde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamının yapılmaması gibi hususlara dikkat edilecektir. Kompozisyon alanında yarışmaya katılan eserlerde ‘On kıta bir vatan ilelebet istiklâl’ teması ile bağlantılı ve özgün olması, alıntılar için kaynak gösterilmesi hususlarına dikkat edilecektir. Eserin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak, tercihen elektronik ortamda, times new roman fontuyla, 12 punto ile yazılması istenecek, ancak el yazısı ile yazılmış eserler de yarışmaya kabul edilebilecektir. Eserin yazılı olduğu sayfanın, birden çok sayfa söz konusu olduğunda her sayfanın sol üstüne öğrencinin adının, soyadının, iletişim bilgilerinin ve öğrencisi olduğu okulun adının yazılması şarttır. Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.” dedi.

Son başvuru 5 Mart

Ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen resim yarışması hakkında da Müftü Soykök şunları söyledi: “Eserlerin başkasına ait, alıntı ve kopya olmaması, ‘On kıta bir vatan ilelebet istiklâl’ teması ile bağlantılı olmasına dikkat edilecektir. Yarışmacılara malzeme ve teknik serbestliği tanınmıştır. Her türlü resim ve boya malzemesi kullanılabilecektir. Ancak eserlerin sunulacağı resim kâğıtları 35 X 50 boyutlarında olacaktır. Yarışmacılar resim kağıtlarının arkasına okunaklı bir şekilde, adı soyadı, iletişim bilgileri ve öğrencisi oldukları ortaokulun adını yazacaklardır. Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan iki büyük karton arasına yerleştirilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Son başvuru tarihi 5 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Başvurular ilçe müftülüklerine bireysel olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.”

Ödüller ilçe ve il müftülüğünce verilecek

Yarışmaya katılan eserlerin ilçe müftülükleri tarafından kaymakamlık oluru ile oluşturulacak komisyon tarafından 8 Mart tarihinde dereceye giren eserlerin belirleneceğini kaydeden Soykök, ilçe birincileri arasından da Valilik oluruyla oluşturulacak komisyon tarafından ilde dereceye giren eserlerin belirleneceğini anlattı. Müftü Soykök, “İlçelerde resim ve kompozisyon dalında birinci olan öğrenciler ilçe müftülüklerimiz tarafından il genelinde ise derece giren eserler İl Müftülüğümüz tarafından ödüllendirilecektir. İlçelerde resim ve kompozisyon dalında birinci olan öğrencilere 200 TL, ikinci olanlara 150 TL, üçüncü olanlara ise 100 TL ödül verilecektir. İlde yapılacak yarışmada ise birinci olan öğrencilere 250 TL, ikinci olan öğrencilere 200 TL, üçüncü olan öğrencilere ise 150 TL ödül verilecektir.” diyerek dereceye giren öğrencileri ödüllendireceklerini söyledi.
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