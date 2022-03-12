İstiklal Marşını en güzel okuyanlar ödüllendirildi

12 Mart 1921’de TBMM tarafından kabul edilen İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü vesilesiyle İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezinde düzenlendi.

Selendi Üç Eylül Ortaokulu tarafından hazırlanan program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Üç Eylül Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Necla Erol tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, sinevizyon gösterimi, koro ve tiyatro gösterisi ile devam eden program, İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında ilkokullarda 1. olan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Kevser Su Daban, ortaokullarda Üç Eylül Ortaokulu öğrencisi Kemal Kara’nın İstiklal Marşı’nı okuması ve Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini güzel okuma yarışmasında 1. olan Selendi Anadolu Lisesi öğrencisi Cihan Tetik’in Mehmet Akif Ersoy’un ’Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak’ şiirini okuması ile son buldu.

Program sonunda Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Ali Yıldırım, Belediye Başkan Vekili Ramazan Gürcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman tarafından takdim edildi.

Kaymakam Yıldırım programın düzenlenmesinde emeği geçen okul idaresi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.