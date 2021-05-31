İstanbul’da şehit olan bekçi Kansu Turan, Salihli’de anıldı

İstanbul Küçükçekmece’de "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 29 yaşında şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan, Manisa’nın Salihli ilçesinde görev yapan meslektaşları tarafından anıldı.

Şehit Turan ve tüm şehitler anısına Salihli Hamidiye Camisi önünde lokma döktürülüp dua edildi. Gece kartalları tarafından düzenlenen lokma hayrı etkinliğine İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, bekçiler ve polisler katılırken, vatandaşlarda etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Meslektaşlarının şehit edilmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Salihli’deki bekçiler, vatandaşların güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan ve vatandaşlara lokma dağıtan İlçe Emniyet Müdürü Doğan, gece kartallarına anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür etti.