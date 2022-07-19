İSO 500 ikinci listesinde Manisa’dan 12 firma yer aldı

İSO, mayıs ayında açıkladığı "İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" araştırmasının ardından daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" araştırmasının sonuçlarını da açıkladı. Açıklanan listede Manisalı 12 firma yer aldı.

İSO İkinci 500’ün 2021 yılındaki üretimden net satışları yüzde 77,5 artarak 191,1 milyar TL’den 339,2 milyar TL’ye yükseldi. Açıklanan verilere göre bu yıl ikinci 500 listesinde Manisa’dan 12 firma yer aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, listede yer alan firmaları tebrik etti.

“Sanayicilerimiz ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sunuyor”

İSO ikinci 500 listesinde yer alan 12 firmayla gurur ve onur duyduklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 10 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehirde olan 2 firmamızla birlikte devler liginde Manisa’dan 12 firmamız yer aldı." dedi.

2021 yılında yaşanan tüm ekonomik zorluklara ve savaşa rağmen Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirten Başkan Yılmaz, “Pandemi döneminin yaralarını yeni yeni sardığımız bu dönemde yaşanan ekonomik olumsuzluklara rağmen sanayicilerimiz büyük bir özveri ile çalışmaya, üretmeye ve ülkemize katma değer yaratmaya devam etti. Sanayicilerimiz, bir yandan dünyada yükselen gümrük duvarlarının ve küresel ekonomideki yavaşlamanın etkilerini hissederken, yurtiçinde de 2020’de yaşanan finansal şokların yaralarını sarmaya çalıştı. Her şeye karşın İSO İkinci 500 verilerinde de görüyoruz ki, sanayinin ve sanayicimizin 2021 yılının zorlu koşullarında göstermiş olduğu performans takdire şayandır. Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen ekonomideki en temel işlevi olan üretmeyi sürdürüp, aş ve iş yaratmayı başararak Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu güçlü bir şekilde göstermiştir. Sanayicilerimiz göstermiş oldukları bu performans ile ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sunuyorlar. Ben bir kez daha listeye giren firmalarımızı kutluyor, önümüzdeki yılda Manisa’dan daha fazla firmanın listede yer almasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.