İşçileri sendikadan istifaya zorladığı iddia edilen başkana suç duyurusu

Manisa’nın Kula ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Tosun hakkında işçilerin sendika seçme özgürlüğünü engellediği ve Belediye-İş Sendikasına üye olan 4 işçiyi bu sebeple işten çıkardığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Manisa’nın Kula Belediyesi ve bağlı kuruluşu Kula Beşibiryerde A.Ş.’de örgütlenerek yeterli yasal çoğunluğa ulaşan Türk-İş’e bağlı Belediye-İş sendikası, 1 Nisan 2021 tarihinde ilgili bakanlıklardan aldığı yetkiyle toplu sözleşme süreci başlattı. Toplu sözleşme süreci sırasında Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un işçilerin sendika seçme özgürlüğünü engellediği ve işçileri istifaya zorlayarak istifa etmeyen 4 işçiyi de işten çıkardığı iddia edildi. Başkan Tosun hakkında Belediye-İş Sendikası tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin ve beraberindeki sendika yetkilileri, Kula Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’a tepki gösterdi. Yeterli çoğunluğa ulaştıklarını söyleyen Sezgin, "Manisa Kula Belediyesi Kula Beşibiryerde A.Ş.’de örgütlenerek yeterli yasal çoğunluğa ulaşan sendikamız Belediye-İş, Bakanlık’tan aldığı yetkiyle 1Nisan 2021’de toplu sözleşme süreci başlattı. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da Anayasa ve yasa tanımaz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetki belgesini tanımayarak ’tüm işçileri baskı ve işten atma tehdidi’ ile sendikamız Belediye-İş’ten istifa ettirip, zorla bireysel iş sözleşmesi imzalattı. Kula Beşibiryerde A.Ş emekçileri bu baskılar karşısında, Anayasal haklarını kullanarak Başkan Hüseyin Tosun hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Kula Belediyesi emekçilerine yapılan Anayasa, yasa tanımaz uygulamalar, işten atma tehdidi, baskı karşında, yetkili ve etkililer ’görmedim, duymadım, bilmiyorum’ diyebilmektedir. Sendikamız Belediye-İş, toplu sözleşme için yasal süreci devam ettirip, verdiği kararlar kesin ve Anayasal bir kurum olan Yüksek Hakem Kurulu’na başvurarak toplu sözleşmenin bağıtlanmasını istemiştir. Son olarak Başkan Tosun hukuk tanımaz bir şekilde Yüksek Hakem Kurulu Kararını da uygulamamaktadır" dedi.

"Anayasaya ve yasalara uymak en öncelikli göreviniz"

Türk Ceza Kanunun’da yer alan "Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi" başlıklı maddeyi hatırlatan Sezgin, "Başkan Tosun yaptığı bu hukuksuzluklarla, Anayasa’nın sendika ve toplu sözleşme hakkını ayaklar altına almış, emekçilerin sendikalaşma ve toplu sözleşme yapma hakkını açıkça gasp etmiştir. Emekçilere bu zulmü yapanlar, görmeyenler, duymayanlar sessiz kalanlar, akşam en yakınlarının yüzlerine nasıl bakabilmektedir? Kula belediye emekçilerinin anayasal sendika ve toplu sözleşme hakkını gasp edenler, makam mevki sahibi olsa da insan olamaz. Hiç kimse sizden hakkından fazlasını istemiyor. Bu Anayasa yürürlükte olduğu sürece, işçilerin Anayasal sendika haklarına, isteseniz de istemeseniz de uyacaksınız. Eğer uymazsanız, er ya da geç, bunun hesabını yargı karşısında vereceksiniz. Belki bugün arkanızdakilere, partinize güvenerek adaleti ayaklar altına almış olabilirsiniz. Ama buna çok güvenmeyin. Unutmayın, bundan 5-6 yıl önce, kendilerini bu ülkenin sahipleri zannına kapılıp, kasım kasım gezinenler bugün ya hapiste ya da yurtdışında kaçacak delik arıyorlar. Kula halkı sizi işçinin emekçinin ekmeğiyle oynayın diye seçmedi. Bu makamlar size babanızdan miras kalmadı. Sizler bu makamların geçici idarecilerisiniz. Her Türk vatandaşı gibi Anayasaya ve yasalara uymak en öncelikli göreviniz. Herkes haddini de, yerini de bilmelidir. Tekrar ediyoruz. Bize bir şey olmaz, arkamız sağlam diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Türk Ceza Kanunu’nun ’Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi’ başlıklı 118. Maddesi açıktır. ’Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’" diye konuştu.

"Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Toplu sözleşmenin başlangıcından itibaren Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un işçileri sendikadan istifaya zorladığını ve sendika temsilcisi olarak hep karşı çıktıklarını dile getiren Belediye-İş sendikası Kula Temsilcisi Mustafa Kemal Kaptan, Başkan Tosun’un işçilerin yasal hakkını çiğneyip kendisini İş Kanunu’nun 25. maddesi, diğer işten çıkarılan İlyas Aydın, Ümit Topal ve Rüstem Başoğul’un ise İş Kanunu’nun 26. maddesi öne sürülerek iş akitlerinin feshedildiğini söyledi. Bu durum karşısında işten çıkarılan diğer arkadaşları ile birlikte yasal yollara başvurduklarını ve karara uyan meclis üyelerinden birim amirlerine kadar şikayetçi olduklarını da anlatan Kaptan, CİMER’e de gerekli başvuruları yaparak haklarını savunacaklarını söyledi. Disiplin Kurul Kararı’nın alınmasına imza atan birim amirleri ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’a dava açtıklarının altını çizen Kaptan, ekmek parası uğruna ettikleri mücadele sebebiyle kendilerini işten çıkaran Başkan Tosun’u şiddetle kınadıklarını ve sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürerek haklarını savunacaklarını söyledi.