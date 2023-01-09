İşçi ücretleri artınca iş başa düştü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde budanmaya başlanan üzüm bağlarında günlük yevmiyenin 370 TL olması üzerine budama işlemlerini aileler kendileri yapmaya başladı.

Manisa’nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl Ovasında üzüm üreticileri üzüm bağlarındaki budama işlerini ailece yapmaya başladı.

İşçi ücretlerinin yükselmesiyle birlikte ellerine testere alarak bağlarını budamaya başlayan üreticilerin, budama çalışmalarını mart ayının sonuna kadar tamamlaması bekleniyor. Emcelli Mahallesinden Akif Karadağ isimli üretici, "Budama işlerini ailece yapıyoruz. Yerimiz çok ama işçi ücretleri maliyeti artırıyor. Budama işini her gün bağa giderek ikindi ezanına kadar yaparız. Budama işi bitince de bu kez budama yapılan çubukların yüksek sistem tellerine bağlamasını yaparız. Artık üzüm işçiliği zamanla aile tarımına dönmeye başlayacak." dedi.

"Budama ücreti 370, bağlama 320 TL"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen bağlarda budama ve bağ bağlama işçi ücretlerinin belli olduğunu belirterek, "Bağ budama yevmiyesi işçinin eline 350 TL ayrıca dayı başı için de 20 TL olmak üzere toplamda 370 TL’dir. Bu arada bağ bağlama kadın yevmiyesi 300 işçiye, 20 TL de dayı başı ücreti olmak üzere toplam 320 TL’dir. Bazı istisnalar da var. Bazı bağcılarımız işlerinin çabuk bitmesi için budak için 400 artı 20 TL toplam 420 TL veriyorlar." diye konuştu.

"Budama işleri sıraya konuluyor"

Sarıgöl Ovasında 113 bin dekarlık üzüm bağında budama çalışmalarının başlamasıyla birlikte budak ustaları ekip kurarak bağların budama çalışmalarını sıraya alarak yapmaya başladı. Hem sıranın çok olması hem de ücretlerin yüksekliği nedeniyle çok sayıda üzüm üreticisi bağlarını kendi imkanlarıyla budamaya başladığı bildirildi.

Budamada üreticiler yaş üzüm satacaksa 4 çubuk yada 5 çubuk bırakırken, kurutmalık olarak üzüm yapacak üreticiler ise 6-7 çubuk bırakarak budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Budama çalışmaları devam ederken, üzüm bağlarına şimdiden doğal hayvan gübresinin de verilmesine başlandığı öğrenildi.