İş kazası geçiren personele geçmiş olsun ziyareti

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, kanalizasyon hattı çalışması esnasında iş kazası geçiren MASKİ personeli Mahmut Bilmez ve Muammer Aşık’ı evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kanalizasyon hattı döşeme çalışması esnasında iş kazası geçiren MASKİ personeli Mahmut Bilmez ve Muammer Aşık, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de, kurumda görev yapan personelini evlerinde ziyaret etti. Çevik’e, Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz de eşlik etti. Personellere geçmiş olsun dileklerini ileten Çevik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, yaşanan iş kazasını öğrenince çok üzüldü. Sayın Başkanımızın sizlere geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok şükür ekip arkadaşlarımızın durumu iyi. Personelimizin her zaman yanındayız. Geçmiş olsun. Allah daha beterinden korusun” dedi.