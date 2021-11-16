banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Geçmiş zaman olur ki!
Geçmiş zaman olur ki!
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!

İmzalar Şehzadeler için atıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler ilçesinde yer alan 6 cadde ve bulvarın yenilenmesi ile Kuyumcuların Çarşısı’nın arka caddesindeki adaların sokak sağlıklaştırma çalışması için işbirliği protokolü imzaladı.

MANİSA 16.11.2021, 10:25
İmzalar Şehzadeler için atıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler ilçesinde yer alan 6 cadde ve bulvarın yenilenmesi ile Kuyumcuların Çarşısı’nın arka caddesindeki adaların sokak sağlıklaştırma çalışması için işbirliği protokolü imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i makamında konuk etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya’nın da yer aldığı ziyarette, Şehzadeler ilçesi için işbirliği protokolü imzalandı. Protokole ilişkin imzaların atılmasının ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile ortak bir protokol imza altına aldık. Bu protokolle Manisa’da Erler Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Çarşı Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Çimentepe Caddesi ve Avni Gemicioğlu Caddesi’nde yer alan parke taşlarının 12-13 senelik bir süreçten dolayı yıpranmış olmasından kaynaklı yeni imalatın yapılması söz konusu. Taş imalatları noktasında Büyükşehir Belediyesi, caddelerimizin aydınlatması noktasında da Şehzadeler Belediyesi çalışma yapacak. Bu noktada aynı doğrultuda karar alarak bu çalışmanın yapımını hedefledik" dedi.

Sokak Sağlıklaştırma projeleri noktasında da Kuyumcuların Çarşısı’nın arka caddesindeki adaların birinci etabının 3 Aralık’ta ihalesinin yapılacağını belirten Başkan Ergün, "Orada da 80 tane işyerinin tamamen cephelerini ve çatılarını iyileştirme noktasında start vermiş olacağız. Çarşımızda da önceki yaptığımız iyileştirmeleri orada da yapacağız. Onun arkasında da 80-90 tane daha kalıyor. Onu da bu çalışmayı bitirince ihalesini gerçekleştireceğiz. Manisa için hayırlı uğurlu olsun diyorum. El birliği ile vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "Bu iki sevindirici haberi tüm ilçe halkımızla paylaşmak istiyorum. İlçemizin en merkezi diyebileceğimiz cadde ve sokaklarında çok ciddi altyapı kazı çalışmaları oldu. Fiber kablolar geçti. Tamiratlar yapılsa da artık tamiratlarla düzelmeyecek noktaya gelmişti. Daha önce sayın Başkanımızla bu konuyu istişare etmiştik. Bir ortak protokolle, güç birliği ile Büyükşehir Belediyesi buradaki parke taşlarını yenileyecek. Biz de kaldırımlarını elden geçirip dekoratif aydınlatmaların montajını yapmış olacağız. İnşallah şehrimizin göbeğinde caddeler çok daha güzelleşmiş olacak" dedi. Tarih ve kültür şehri Şehzadeler ilçesinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Ömer Faruk Çelik, "80 tane binayı kapsıyor. 3 Aralık’ta ihalesi yapılacak. Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa bu çalışmayı yapıyoruz. Sayın Başkanımıza bugüne kadarki ilçemize yaptığı yatırımlar için çok teşekkür ediyorum. Bu iki konuda da bizlere destek olduğu için tüm şehzadeler halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6