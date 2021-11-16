İmzalar Şehzadeler için atıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler ilçesinde yer alan 6 cadde ve bulvarın yenilenmesi ile Kuyumcuların Çarşısı’nın arka caddesindeki adaların sokak sağlıklaştırma çalışması için işbirliği protokolü imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i makamında konuk etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya’nın da yer aldığı ziyarette, Şehzadeler ilçesi için işbirliği protokolü imzalandı. Protokole ilişkin imzaların atılmasının ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile ortak bir protokol imza altına aldık. Bu protokolle Manisa’da Erler Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Çarşı Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Çimentepe Caddesi ve Avni Gemicioğlu Caddesi’nde yer alan parke taşlarının 12-13 senelik bir süreçten dolayı yıpranmış olmasından kaynaklı yeni imalatın yapılması söz konusu. Taş imalatları noktasında Büyükşehir Belediyesi, caddelerimizin aydınlatması noktasında da Şehzadeler Belediyesi çalışma yapacak. Bu noktada aynı doğrultuda karar alarak bu çalışmanın yapımını hedefledik" dedi.

Sokak Sağlıklaştırma projeleri noktasında da Kuyumcuların Çarşısı’nın arka caddesindeki adaların birinci etabının 3 Aralık’ta ihalesinin yapılacağını belirten Başkan Ergün, "Orada da 80 tane işyerinin tamamen cephelerini ve çatılarını iyileştirme noktasında start vermiş olacağız. Çarşımızda da önceki yaptığımız iyileştirmeleri orada da yapacağız. Onun arkasında da 80-90 tane daha kalıyor. Onu da bu çalışmayı bitirince ihalesini gerçekleştireceğiz. Manisa için hayırlı uğurlu olsun diyorum. El birliği ile vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "Bu iki sevindirici haberi tüm ilçe halkımızla paylaşmak istiyorum. İlçemizin en merkezi diyebileceğimiz cadde ve sokaklarında çok ciddi altyapı kazı çalışmaları oldu. Fiber kablolar geçti. Tamiratlar yapılsa da artık tamiratlarla düzelmeyecek noktaya gelmişti. Daha önce sayın Başkanımızla bu konuyu istişare etmiştik. Bir ortak protokolle, güç birliği ile Büyükşehir Belediyesi buradaki parke taşlarını yenileyecek. Biz de kaldırımlarını elden geçirip dekoratif aydınlatmaların montajını yapmış olacağız. İnşallah şehrimizin göbeğinde caddeler çok daha güzelleşmiş olacak" dedi. Tarih ve kültür şehri Şehzadeler ilçesinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Ömer Faruk Çelik, "80 tane binayı kapsıyor. 3 Aralık’ta ihalesi yapılacak. Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa bu çalışmayı yapıyoruz. Sayın Başkanımıza bugüne kadarki ilçemize yaptığı yatırımlar için çok teşekkür ediyorum. Bu iki konuda da bizlere destek olduğu için tüm şehzadeler halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.