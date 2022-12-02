İmam Hatip Lisesine modern bina

Manisa’da 2 yıl önce depreme dayanıksız çıktığı için yıkılan Manisa İmam Hatip Lisesinin yerine yapılan Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde eski Manisa İmam Hatip Lisesinin yıkılarak yerine 24 derslik ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyonuyla birlikte 2 yıl gibi bir sürede yapılan ve yeniden eğitim öğretime başlayan Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Resmi açılışa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, okulun eski mezunlarından AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AK Parti geçmiş dönem Milletvekili Recai Berber, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, daire müdürleri, okul idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında hayatını kaybeden ve Manisa İmam Hatip Lisesinin 9 yıl boyunca müdürlüğünü yapan ve ismi okula verilen Arif Çeler’in eşi ve oğlu da açılışın onur konuğu olarak törene katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından okulun meslek dersi öğretmenlerinden Adem Keskin’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda okulun ilk yapım aşamasından bugüne kadar olan tarihçesinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Manisa’daki 149 liseden 26’sı imam hatip

Programın açılış konuşmasını yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, 2022 yılında 6 okulun güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin 24 derslikli okul binası ile 100 öğrencilik pansiyonun hayırlı olmasını dileyen Dikici, okulda 525 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü belirtti. Dikici, Manisa genelinde 149 tane lise olduğunu bunların 26 tanesinin İmam Hatip Lisesi olduğunu ifade etti.

"Hor görüldük"

İmam hatipte okudukları yıllarda hor görüldüklerini anlatarak konuşmasına başlayan okulun eski mezunlarından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bizim okuduğumuz dönemde bin 500 öğrenci vardı. Böyle salonlar yoktu. 6 yılımızı geçirdiğimiz adeta gözümüz kapalı her köşesine vakıf olduğumuz bizim bir olmamıza çok büyük emek ve katkısı olan İmam Hatip Lisemizi yeni binasının açılışında yer almaktan dolayı çok mutluyum. İmam Hatip Lisesi’nde okuduğumuz için bizi hakir, hor gördüler. Ölü yıkayıcısı mı olacaksınız derlerdi. İmam Hatipli olmak bir yaftaydı. İmam Hatip Lisesi mezunu olmakla eğer boynumuzda bir yafta varsa biz de hayatımızın sonuna kadar bunu şanla taşıyacağız derdik. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz imam hatip lisesi mezunu. Allah’a şükürler olsun biz bugün bizi hakir görenlerin olduğu bir ortamda belediye başkanı olarak görev yapıyoruz.” dedi.

Okulun eski mezunlarından ve AK Parti 23., 24. ve 25. Dönem Milletvekili Recai Berber, “Mezunlarımızın çok başarılı olduğunu görüyorum. Hem Türkiye hem Manisa genelinde üniversiteye girme oranı yüzde 90’klardaydı. Ben buradaki imkanlardan gençlerimizin çok güzel istifade edeceklerini ve geleceğe çok başarılı hazırlanacaklarına inanıyorum.” diye konuştu.

"En iyi okulduk"

Okulun bir diğer eski mezunlarından olan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, “Gerçekten fizikken çok şartlarda eğitim görüyorduk. Bodrum katında mescit, yemekhane en üst katında yatakhane vardı 40-45 öğrenci bir odada kalıyorduk. 1989 yılında o zor şartlarda mezun olduğumuzda Manisa İmam Hatip Lisesi Üniversitelere öğrenci yerleştirmede en iyi okuldu. Bugün Türkiye’nin birçok bölgesinde o arkadaşlarımız ülkesine hizmet ediyor. 28 Şubat sürecinde çok zulümler gördü. Allah’a şükür artık bu zulüm Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile ortadan kalktı. İmam Hatip Okullarımız dinine, diyanetine bağlı, ülkesini, milletini seven gençler yetiştiriyor.” dedi.

"Hocalarımız bizlere evlatları gibi sahip çıktı"

Okulun bir diğer eski mezunlarından olan AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise şunları söyledi: “Bu okuldan mezun olduk. Güzel bir eğitim dönemi yaşadım, zulümler de gördük. Katsayı meseleleri de yaşandı. Başta Arif Çeler hocamız olmak üzere hocalarımız, diğer hocalarımız bize evlatları gibi sahip çıkıyordu. Bizim için kıymetli bir hocaydı. Bu okul yapılırken Arif Çeler hocamıza vefa göstermek istedik ve valimizin, bakanlığımızın oluruyla da ismini ilelebet yaşatmak istedik.” diye konuştu.

"Manisa’da 200 bina güçlendirilmiş olacak"

Manisa’daki tüm okulların elden geçirildiğini ve bir kısmının depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıkılıp yeniden yapıldığını söyleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şöyle konuştu: “İlimizdeki tüm okular yeniden elden geçiriliyor. Akhisar depreminden bugüne kadar yatırım programına alınan, yapılan veya güçlendirmesi yapılan tahminen bir yıl sonra 200 bina kazandırılmış olacak. Güzel bir proje. Yüklenici firmamız bu okulun adına layık bir şekilde çalıştı. Ben kolay kolay yapılan işlerin güzel olduğunu söyleyemiyorum ama bu bina için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi bir gösteri sundu. Manisa İl Müftü Vekili Mehmet Ceyhan tarafından yaptırılan duanın ardından kesilen kurdele ile okulun resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış sırasında bazı davetlilerin duygu dolu anlar yaşadıkları gözlemlendi. Yapılan resmi açılışın ardında protokol üyeleri okulu gezerek okul Müdürü Gönül Doğan Çiftçioğlu tarafından bilgilendirildi.