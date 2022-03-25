İlkokul öğrencisi Semanur zeka oyunlarında şehrini temsil edecek

Manisa Alaşehir Yıldırım Beyazıt İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Semanur Yılmaz, 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında hem Alaşehir’i hem de Manisa’yı temsil edecek.

Yılmaz, 16 Mart’ta yapılan Manisa İl Finallerinde birinci oldu. Bu başarı ile Yılmaz, bu sene 10-12 Haziran tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenecek olan 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında hem Alaşehir’i hem de Manisa’yı temsil etmeye hak kazandı.

Manisa’da yapılan elemelerde İlkokul Mangala kategorisinde Manisa il birincisi olan Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencisi Semanur Yılmaz, okul müdürü Hakan Zeybek, Semanur’un danışman öğretmeni Umut Bircan ve annesi Özlem Yılmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş’i makamında ziyaret etti.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Semanur Yılmaz ilçemiz sınırlarını da aşarak, Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil edecek. Bu başarısı ile bizleri gururlandırdı. Semanur’u kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.