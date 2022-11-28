İlkokul öğrenci bu sefer arkadaşları için birleşti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Şehit Esin Akay İlkokulu her ay uyguladığı farklı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay öğretmenler öncülüğünde başlatılan ve 7 ihtiyaç sahibi öğrencinin ailelerine gıda kolisi ulaştıran okulun öğrencileri bu ay ise ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyim malzemeleri temin edecek.

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu her ay uyguladığı projelerle dikkat çekiyor. Geçen ay dar gelirli öğrencilerin aileleri için düzenlenen etkinlikte elde edilen gelirle 7 ihtiyaç sahibi öğrencinin ailesine gıda ve ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı kolileri ulaştıran Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu’nun, 2/A sınıfı öğretmeni Tuba Sürücü ve 3/B sınıf öğretmeni Sedat Aydın tarafından soğuyan havalar nedeniyle öğrencilerin yardımlaşma duygularının gelişmesi, sahip oldukları eşyaların değerini öğrenmeleri yönünde bir proje hayata geçirdi. ’Senin eski kıyafetin benim yeni kıyafetim olabilir’ isimli projede toplanacak kışlık kıyafetler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

’Değerlerimizi yaşatalım’ projesi

Okulda 28 Kasım - 02 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan projeden sağlanacak ayakkabı ve giysilerin ihtiyaç sahibi öğrencilere verileceğini aktaran Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş, "Okulumuzda geçen ay içerisinde sergi düzenledik. Sergiden elde edilen gelirler ihtiyaç sahibi yedi öğrencimizin ailelerine yardım kolisi olarak dağıtıldı. Bu kez de okulumuz öğretmenlerinden Tuba Sürücü ve Sedat Aydın okulumuz genelinde ’Senin eski kıyafetlerin, benim yeni kıyafetlerim olabilir’ projesini hayata geçirdi. Bu proje ile öğrencilerimizin yardımlaşma duygusunun gelişmesini sağlamak, destek olmayı, duyarlı olmayı, sahip oldukları şeylerin değerini bilmeleri, iyilik yapmayı, vicdan sorumluluğunu geliştirmeleri amaçlanıyor. İyilik bulaşıcıdır diyerek çıktığımı bu projelerde öğrencilerimizin hem yardımlaşma duygularını güçlendirmeyi hem de iyi birer insan olarak yetişmelerini hedefliyoruz." dedi.