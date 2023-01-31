Ilıca içme suyu tesisine 11 milyonluk çelik boru

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezin içme suyu ihtiyacını karşılayan tesislerden biri olan Ilıca içme suyu tesisinde ekonomik ömrünü tamamlayan terfi hattında 11 milyon 675 bin TL yatırım maliyeti ile yapılacak olan 1,5 kilometrelik çelik boru imalatının malzeme sevkiyatına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün liderliğinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırabilmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu nedenle Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Ilıca içme suyu tesisinde ekonomik ömrünü tamamlayan terfi hattının yenileme çalışmalarında malzeme sevkiyatı başladı.

“Daha sağlıklı bir yapıya imza atacağız”

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla, Ilıca içme suyu üretim tesisimizden, Akpınar içme suyu dağıtım tesisimize su taşıdığımız yaklaşık 1,5 kilometrelik terfi hattını yenilemek için ihalemizi gerçekleştirdik. Artık ekonomik ömrünü tamamlayan eski hattın yerine yapacağımız çelik boru imalatı ile daha sağlıklı bir yapıya imza atacağız. Manisalılara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına Ilıca içme suyu tesisimize 11 milyon 675 bin TL yatırım maliyeti ile yapılacak olan 1488 metre çelik boru imalatının malzeme sevkiyatına başladık. Yaptığımız yatırımların vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.