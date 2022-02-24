İlahiyatta ’Ateizm, Deizm ve gençlik’ konferansı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik ’Felsefi düzlemde Ateizm, Deizim ve gençlik’ konulu konferansı gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Sinema Salonunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genç İlahiyat Öğrenci Kulübü, MCBÜ İyilik Güzellik Gençlik Topluluğu, MCBÜ Yeniler Topluluğunun ortaklaşa olarak düzenlediği konferans İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Yıldırım’ın Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle devam eden programda Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulgaffar Arslan selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Konferansta Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. öğretim üyesi Ahmet Dağ, Dijital-Sanal Dünya ve Gençlik konuşması gerçekleştirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Öğretim Üyesi Zikri Yavuz ise, ’Felsefi Düzlemde Ateizm, Deizm ve Gençlik’ adlı konferansı verdi.