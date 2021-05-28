İl Müdürü Öztürk’ten hayvan yetiştiricilerine yangın uyarısı

Son günlerde Manisa’da çok sık yaşanan yem depolama yangınları nedeniyle hayvan üreticilerine uyarılarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, bu tür yangınların hem üreticilerin ekonomisine, hem de milli ekonomiye ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Manisa’da son günlerde gerek il genelinde hayvan yem depolarındaki kuru ot balyalarında çıkan yangınlar hayvan besicilerini zor durumda bıraktı. Özellikle saman ve kuru ot balyalarında çıkan yangınlarda çok miktarda kaba yemin zayi olduğuna dikkat çeken Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, bu tür yangınların hem üreticilerin ekonomisine, hem de milli ekonomiye ciddi zararlar verdiğini söyledi. Mevsim itibariyle kuru ot ve saman açısından uygun olmasına dikkat çeken İl Müdürü Öztürk, “Mevsim itibarıyla, kuru ot ve saman açısından uygun zaman olması nedeniyle, çiftliklerimiz kendi ürettikleri veya dışarıdan aldıkları ot balyalarını yem depolarına istiflemeye başlamışlardır. Ancak, iyi kurutulmamış ve nem miktarı fazla olan otların balyalanması ve bu balyaların yem depolarına üst üste istiflenmeleri sonucunda, nem miktarının fazla olması nedeniyle içten içe bir kızışma şekillenmekte ve maalesef bu durumda yem depoları ve hangarlarda çıkan yangınlar artış göstermektedir” dedi.

İşletmelerin yangına sebebiyet verecek tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak, gerekli tedbirleri almaları konusunda yetiştiricileri uyaran Öztürk, “Yem depolarına yakın yerlerde kesinlikle ateş yakılmamalıdır. İşletmede çalışan tüm personel yem depolarına kesinlikle sigara ile girmemeli, yem deposuna yakın yerlere izmarit atmamalıdır. İşletmede görevli tüm personele, hatta ailesiyle birlikte işletmede ikamet eden kişilerin aile ve çocuklarına yangın konusunda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Traktör gibi mazot veya yakıt içeren ve yangına neden olabilecek veya yangını hızlandırabilecek araçlar yem deposunda bulundurulmamalıdır. Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır. Her an çıkabilecek yangınlar için yangın söndürme cihazları çalışır durumda bulundurulmalıdır. Sabit elektrik tesisatı sık sık kontrolden geçirilmelidir. Hayvan yemi olarak kullanılacak otların depolanmadan önce iyice kurutulduğundan emin olunmalıdır. Olası bir yangın tehdidinde derhal itfaiye ile irtibata geçilmelidir” diye konuştu.

Yetiştiricilerin olası yangın durumlarında oluşabilecek maddi hasarlar için bina, yem ve hayvanlar için sigorta yaptırma seçeneğini de göz önünde bulundurmalarını öneren İl Müdürü Öztürk, tüm yetiştiricilere afetlerden uzak, bereketli kazançlar diledi.