İl Başkanı Balaban milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı Semih Balaban, 2023 seçimleri için milletvekilliğine aday adayı olduğunu açıkladı.

CHP Manisa İl Başkanlığı görevini yürüten Semih Balaban, görevinden istifa ederek 2023 seçimlerine aday adaylığını açıkladı. CHP Manisa İl Başkanlığı önünde geniş bir katılımla düzenlenen törene sivil toplum kuruluşu ve CHP’lilerin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katılarak destek verdi. Geniş kalabalığa hitap eden Özel, Balaban’ın aday olmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek adaylık sürecinde yanında olacağı mesajını verdi.

46 yıldır siyasetin içinde olduğunu söyleyen Balaban, “Partimi ve sizleri ne görev verilirse verilsin en iyi şekilde temsil etmenin sözünü veriyorum. İl örgütü, il yönetimi olarak parti içi demokrasinin kurumsallaşmasından yanayız. Sosyal demokrat bir partide kurumsallaşma çok önemlidir. Biz 2023’te belirlenecek milletvekili listesini hakim nezdinde üye bazlı önseçimle yapılmasını istiyoruz. Bu konuda en büyük desteği de Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel’den alıyoruz. Ön seçimde Türkiye rekoru kırdı. Partimizin bu konuda vereceği kararda Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel vekilimizin de bizim gibi düşündüğüne eminim. Demokrasi mücadelesine parlamentodan destek vermek, vatandaşlarımıza her konuda sahip çıkmak için adaylığımı açıklıyorum” dedi.

Başkan Balaban konuşması sonrası Özel ile birlikte kürsüden katılanları selamladı.