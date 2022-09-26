İkra Üzüm’den bronz madalya

Yunusemre Belediyespor’un milli judocusu İkra Üzüm, Bosna Hersek’te düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Balkan Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası, 24-25 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek’in Pale şehrinde yapıldı. Şampiyonada ülkemizi temsil eden Yunusemre Belediyesporlu judocu İkra Üzüm, 57 kiloda üçüncü olmayı başardı. İlk kez milli takım judo elbisesini giyen İkra, üçüncülük maçında Karadağlı rakibi Leovac Anastasijia’yı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, İkra Üzüm’ü ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. İkra’nın Türkiye şampiyonluğunun ardından balkan şampiyonasından da madalya ile döndüğünün altını çizen Alkan, "Başarısını milli takımda da devam ettiren sporcumuzla gurur duyuyoruz. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi himayelerinde ülkemize İkra gibi nice değerler yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.