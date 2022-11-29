İki müdür için veda yemeği düzenlendi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in ev sahipliğinde Manisa İl Sağlık Müdürü iken geçtiğimiz aylarda İzmir İl Sağlık Müdürü olarak atanan Emre Erkuş ve Manisa Müftüsü iken Tekirdağ Müftüsü olarak atanan Mustafa Soykök’e veda yemeği düzenlendi.

Manisa Polisevinde düzenlenen yemeğe; Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör V. Mustafa Kazaz, Baro Başkanı Ümit Rona, Vali Yardımcıları Mesut Eser, Hayri Sandıkçı, Nihat Kaynar, Ahmet Yılmaz, Erol Yıldız, Aydın Memük, Mustafa Özkaynak, Erhan Günay, Mevlüt Özmen ve kurum müdürleri katıldı.

Programda konuşan Müftü Mustafa Soykök ve Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Manisa’da görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını, görev sürelerince tüm kurumlarla uyum içerisinde bir aile ortamında çalıştıklarını söyleyerek, kendilerine verdiği destek için öncelikle Vali Yaşar Karadeniz’e ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Manisa’da ki görev süreleri boyunca başarılı çalışmalara imza atan Sağlık Müdürü Emre Erkuş ve Müftü Mustafa Soykök’e teşekkür eden Vali Yaşar Karadeniz de yaptığı konuşmada “Manisa’da ki tüm kurumlarımız arasında güzel ve örnek olacak bir iş birliği var. Bu iş birliği sayesinde de İlimizde güzel çalışmalar yürütülüyor. Manisa’da görev yaptıkları süre içerisinde sağlık ve din hizmetlerinin yürütülmesinde önemli katkılar sağlayan Mustafa Soykök ve Emre Erkuş’a teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinde de başarılı çalışmalara imza atacaklarına inanıyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.