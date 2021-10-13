İki kardeş aynı anda kitap çıkardı

Manisa’da okul müdürü olarak görev yapan Edebiyat Öğretmeni Cüneyt Aybey, “Seksenlerden Geliyorum Ben” isimli deneme kitabını, sağlık memuru olan kardeşi İsmail Aybey ise “Sen Şiire Sığmazsın” isimli şiir kitabını çıkardı. Manisalı iki kardeşin aynı anda çıkardığı ilk kitapları satışa çıkarken kitaplar şimdiden ilgi görmeye başladı.

Turgutlu Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Müdürü olan Edebiyat Öğretmeni Cüneyt Aybey, uzun yıllardır yazmış olduğu deneme yazılarını topladığı “Seksenlerden Geliyorum Ben” isimli deneme kitabını çıkardı. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Sağlık Memuru olarak çalışan kardeşi İsmail Aybey ise yazmış olduğu şiirlerden oluşan “Sen Şiire Sığmazsın” isimli şiir kitabını çıkardı. İki kitap da Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY) tarafından basıldı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan iki kardeş, aynı anda kitap çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Okuyucular çocukluklarına dönecek

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cüneyt Aybey, “Uzun zamandır yaptığım yazı çalışmalarımı nihayet kitaplaştırmak nasip oldu. Beni yazmaya teşvik eden öğretmen arkadaşlarıma, yakınlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kitabın çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ‘Seksenlerden Geliyorum Ben’ ismini verdiğimiz bu kitabımda deneme yazılarımı topladım. Seksenli yıllar Hatırlayınca duygulandığımız o güzel yıllar. Çocukluğumun geçtiği, hayatı ve dünyayı öğrendiğim, hiç unutamayacağım yıllar. Seksenli yıllara ait duygu ve düşüncelerimi anlattığım, gönül aynama yansıyanları yazdığım bu kitabı okuyunca kendinizden de bir şey bulacak, bazen duygulanacak bazen hüzünlenecek bazen de mutlu olacaksınız. Hep beraber o yıllara bir kez daha gidip bir kez daha çocuk olmayı hayal etmekle yüzünüzde bir tebessüm, içinizde bir sıcaklık, gönlünüzde bir huzur ve yüreğinizde bir umut oluşursa emeklerim boşa gitmemiş demektir” şeklinde konuştu.

“20 yıldır yazdığım şiirlerim var”

Yirmi yıldır şiir yazdığını dile getiren İsmail Aybey ise, “Şiirlerimi kitaplaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum. 20 yıl önce ilk şiirlerimi yazdığımda, aynı zamanda Edebiyat Öğretmeni olan Abim Cüneyt Aybey, şiirlerimin sıradan şiirler olmadığını fark ederek bana yazmaya devam etmem konusunda teşvikte bulundu. Ben de ilham geldikçe şiirlerimi ajandama yazdım. Bunların içinden seçtiğim 56 şiirimi kitaba aldım. Abimle aynı zamanda kitap çıkarmak bizim için güzel bir hatıra oldu. Bana vermiş olduğu destekten dolayı kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.