İhtiyaç sahibi öğrencinin forma ve kırtasiyesi Şehzadeler Belediyesinden

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol çerçevesinde ilçedeki okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere 1000 kırtasiye seti ve 500 öğrenciye de okul forması desteğinde bulunacak.

Kurulduğu günden bugüne eğitim ve öğretime yaptığı destekler ile adından sıkça söz ettiren Şehzadeler Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında da desteğini sürdürüyor. Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol çerçevesinde ilçedeki okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere 1000 kırtasiye seti ve 500 öğrenciye de okul forması desteğinde bulunacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay’ı ziyaret ederek, yeni eğitim desteğini içeren protokolü imzaladı.

İmza töreninin ardından konuşan Başkan Çelik, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Bilindiği gibi Şehzadeler Belediyesi kurulduğu günden bugüne kadar eğitim ve öğretime ciddi katkılarda bulunmuştur. Bugüne kadar sıfırdan sayısız okul yapılabilecek bir bütçeyi okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması için seferber etmiş durumdayız. Çok şükür her okulda bir izimiz, bir eserimiz var. Bana belediyemizin brimlerinden günlük çalışma raporları gelir. Bu raporlarda her gün en az bir okulda ekiplerimizin çalışma yaptıkları yer alır. Bu desteklerimiz inşallah bundan sonra da devam edecek" dedi.

İmza altına alınan protokolün içeriği hakkında bilgi vererek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik "1000 tane kırtasiye setini ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak Üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Yine aynı zamanda 500 tane öğrencimize forma takımı (yazlık- kışlık) alabilmeleri için hediye çeki takdim ediyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize okul müdürlükleri aracılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu çekleri ve kırtasiye setlerini ulaştıracak. Böylece Şehzadelerimizde okuyan çocuklarımızın ekonomik durumu iyi olmayanlarına destekte bulunmuş olacağız. Çocuklarımız için hayırlı olsun. Bundan sonra da eğitim ve öğretimin , öğrenci ve öğretmenlerimizin yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum" diye konuştu.