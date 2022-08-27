İhlas Vakfı’nın faaliyetleri Manisa’da anlatıldı

MANİSA (İHA) – İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Manisa’da İhlas Pazarlama çalışanları ve gönüllülerle bir araya gelerek, vakfın yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri hakkında konferans verdi.

Manisa’da İhlas Pazarlama ve vakıf gönüllüleriyle buluşan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, vakfın faaliyetlerini anlattı. Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Manisa Bölge Müdürü Baharettin Altuntaş, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Aydın’ı Manisa’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, İhlas Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri ile her zaman gururlandıklarını söyledi.

İhlas Vakfı’nın 1975 yılında kurulduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas vakfının "İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır" Hadis-i Şerifi’ni düstur edinerek yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini yürüttüklerini dile getirdi. Vergi Muafiyet Belgesi’ne sahip vakıflardan biri olduklarını hatırlatan Aydın, konuşmasına şöyle devam etti: “Vergi muafiyet belgesine sahip vakıflara bağış yapan şirketler, gelir vergisi mükellefleri, doktorlar, avukatlar, serbest meslek sahipleri bağışları vergi matrahından düşebiliyorlar. Bağışçılarımız için böyle bir avantajı var. Vakfımızın şöyle bir özelliği daha var. İzin almadan yardım toplayabilen Türkiye’deki 34 kuruluştan birisidir. Bu 34 kuruluştan birisi Kızılay, birisi Yeşilay, birisi Mehmetçik Vakfı’dır. İşte bir tanesi de İhlas Vakfı’dır. Bizim faaliyetlerimizi 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Eğitim, insani yardım ve kitap hizmetleri. Bunları dünya çapında bilhassa Türkiye’de, Orta Asya’da ve Afrika’da 49 yurt, 120 külliye, 20 cami altı medrese toplam 205 noktada hizmetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de 32 yurdumuz var. 32 yurdumuzun 2 tanesi İstanbul’da, 2 tanesi Ankara’da, 2 tanesi Samsun’da, 2 tanesi Kütahya’da, bazı şehirlerde de birer tane var. Bu sene Ankara’ya bir tane daha ilave ediyoruz. Çorum’da yurdumuz yoktu, oraya yapıyoruz. Bir tane de Afyon’a ikinci yurdu yapıyoruz. Yurt sayımızı 35’e çıkarıyoruz. İnşallah Manisa’da da yer bulabildiğimiz takdirde bir yurt açmayı planlıyoruz. Afganistan’da 13 yurdumuz var. Burada 750 yüksek öğrenim öğrencimiz bulunuyor. Kazakistan’da 3 tane, Kırgızistan’da 2 tane yurdumuz var. Buradaki öğrencilerimize Selçuklu ve Osmanlı sevgisini vermeye çalışıyoruz. Şanlı ecdadımız gibi olsun istiyoruz. Türk bayrağımızı Afrika, Afganistan başta olmak üzere birçok ülkede dalgalandırıyoruz”

Öğrenciler için eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Aydın, “Online eğitimler yapıyoruz. Robotik eğitimler veriyoruz. Buralarda gençlerimize hitap ediyoruz. Online eğitimlerde 18 yaşından küçük gençlerimize, yavrularımıza ulaşma imkanı buluyoruz. 3 bin yavrumuza robotik kodlama eğitimi verdik. Yaşı 60’ı geçenler ’Biz bu yaşa kadar işten güçten dünya telaşından, Kur’an-ı Kerim öğrenemedik. Bize de öğretin’ dediler. Biz de ’tamam’ dedik. Onlar için de bir kurs açtık. Bunların yanında İngilizce ve Arapça eğitimlerimiz de var. Bu ve bunun gibi çeşitli online eğitimlerimiz sürüyor" dedi.

Konferansa İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Manisa Bölge Müdürü Baharettin Altuntaş, İhlas Haber Ajansı Manisa Temsilcisi Önder Aydın, İhlas Pazarlama çalışanları ve İhlas Vakfı gönüllüleri katıldı.