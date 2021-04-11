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İhbar İçin gelen polise pasta ve çiçekli karşılama

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği personeli, Polis Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı. İhbar verilerek, en yakın emniyet ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini sağlayan itfaiye personeli, olay yerine gelen polisleri pasta ve çiçekle karşılayarak sürpriz yaptı.

MANİSA 11.04.2021, 15:16
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İhbar İçin gelen polise pasta ve çiçekli karşılama

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği personeli, Polis Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı. İhbar verilerek, en yakın emniyet ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini sağlayan itfaiye personeli, olay yerine gelen polisleri pasta ve çiçekle karşılayarak sürpriz yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği, Polis Haftası nedeniyle görevleri gereği sık sık dirsek temasında oldukları polislere sürpriz hazırladı. İhbar vererek, en yakın emniyet ekiplerinin bölgeye gelmesini sağlayan itfaiye personeli, olay yerine gelen polisleri pasta ve çiçekle karşıladı. Türk polis teşkilatının kuruluşunun 176. yılını kutlayan itfaiye personelleri, günün anısına emniyet ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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