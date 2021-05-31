İHA eğitimleriyle Manisa’da tarım havalanıyor

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce projesi hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan ‘Manisa’da Tarım Havalanıyor’ projesi kapsamında il ve ilçe müdürlüğünde görevli teknik personellere İnsansız Hava Aracı (Drone) Kullanımı Eğitimi düzenlendi.

İnsansız Hava Aracı (İHA-1) kullanımı konusundaki eğitimlerin 5 günü teorik, 1 günü pratik olmak üzere toplam 6 gün süreyle devam ederken, toplamda 23 kursiyer eğitimlere katılım sağlıyor.

Eğitimlere yönelik açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “İl Müdürlüğü olarak Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin başlatmış olduğu tarımda dijitalleşme atılımının ardından tarımın pek çok alanında üreticilerimizin yararına olacak ve kamu kaynaklarının etkin ve tasarruflu kullanımına olanak sağlayacak adımları atarak projeler geliştirdik. Bu projelerden bir tanesi de tarımsal faaliyetlerde insansız hava aracı kullanımı eğitimidir. Kurumumuz iş ve işlemlerinin teknoloji desteği ile daha etkin yürütülmesi amacıyla 31 Mayıs-05 Haziran 2021 tarihlerinde İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimlerini düzenledik. 23 kurum personelimiz bu eğitimlerden faydalanıyor. Tarımı teknolojiyle buluşturmanın artık daha önemli olduğu günleri yaşıyoruz. Dolayısıyla bu tür projelere ayrı bir önem veriyoruz. Tarımda teknoloji bugünün tarımsal üretiminin en önemli konu başlığı. Tarımda teknolojiyi yakaladığımız zaman verimli, ekonomik, iç ve dış piyasalarda rekabet edebilir olmayı sağlayabiliriz. Drone kullanımıyla özellikle yoğun emek ve mesai harcadığımız arazi ve ürün kontrolleri, doğal afet sonrası tarım arazilerindeki hasar tespit çalışmaları, ürün ve havza bazlı desteklemeler, mera tespit çalışmaları, veterinerlik ve su ürünleri hizmetleri gibi alanlarda etkinliğimizin kat be kat arttırmayı hedefledik. Verilen bu eğitimin ilimiz tarım ve hayvancılığın gelişimi noktasında hayırlı ve uğurlu olmasını en kalbi duygularımla diliyorum” dedi.