İçme suyu hattından 5 metrelik ağaç kökü çıktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Soma ilçesine bağlı Karaçam Mahallesinin cazibeli içme suyu hattında yapılan bakım çalışması sırasında 5 metrelik kunduz adı verilen ağaç kökü çıkarıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı su sağlamak için mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. MASKİ ekipleri tarafından, Soma ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi’nde cazibeli içme suyu hattının bakım çalışmaları sırasında halk arasında kunduz diye bilinen 5 metrelik ağaç kökü çıkarıldı. Vatandaşların sularının az aktığını bildirmesi üzerine hattı kontrol eden ekipler, su borularının içerisinden 5 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökünü çıkardı. Karşılaşılan bu durum, MASKİ’nin 17 ilçede gerçekleştirdiği çalışmaların ne kadar isabetli olduğunu gösterdi.

Karaçam Mahalle Muhtarı Şahin Köse, “Mahallemizde bulunan cazibeli hattan gelen suyumuzda azalma olmaya başlamıştı. Arada sırada kesilerek akıyordu. Bu nedenle cazibeli hattımızdaki sıkıntıyı fark edince hemen MASKİ’ye bildirdik. Ekipler kısa sürede gelerek sorunumuzu çözüme kavuşturdular. Ben verdiği hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.