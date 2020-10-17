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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı başkanlığında asayiş toplantısı
MANİSA'DA İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İSMAİL ÇATAKLI BAŞKANLIĞINDA İL GENEL ASAYİŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
MANİSA 17.10.2020, 17:33
Manisa’da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında il genel asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Mülkiye Müfettişi Fatih Özdemir, Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda, il genelinde gerçekleştirilen asayiş çalışmaları değerlendirildi.
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