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İçilen her sigarada ömürden 12 dakika çalıyor

Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, ’9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamasında sigaradan dolayı her gün 300, her yıl ise 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Dr. Ayyıldız, içilen her sigaranın ömürden 12 dakika çaldığını ifade etti.

MANİSA 09.02.2022, 13:20
İçilen her sigarada ömürden 12 dakika çalıyor

Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, ’9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamasında sigaradan dolayı her gün 300, her yıl ise 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Dr. Ayyıldız, içilen her sigaranın ömürden 12 dakika çaldığını ifade etti.

Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, ’9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ ile ilgili yaptığı açıklamada sigarayı ilk kez deneyen her 3 kişiden 1’inin tek bir sigara ile bağımlı hale geldiğini vurguladı.

"Nikotin çok güçlü psikolojik uyarıcı bir maddedir"

Nikotinin çok güçlü psikolojik uyarıcı madde olduğunu ifade eden Dr. Ayyıldız, "Sigaradan dolayı her gün 300, her yıl ise 100 binden fazla insanın hayatını kaybediyor. Türkiye’de milyarlarca liranın sigara ve sigaraya bağlı hastalıkların tedavisine harcanmaktadır. Sigara ve tütün ürünleri kullanımı, halk sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardandır. Aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara, sakatlıklara neden olduğu, psikolojik ve maddi açıdan da kişi ve toplum sağlığını tehdit ettiği bilinmektedir. İçinde 69 tanesi kanser yapıcı olmak üzere 4 binden fazla kimyasal madde bulunan sigara ile nikotinin bağımlılık yapıcı etkisi ile zehirli, tahriş edici, kansere yol açan diğer kimyasallar da vücuda alınmış olur. Nikotin çok güçlü psikolojik uyarıcı bir maddedir. Bağımlılık etkisinin ortaya çıkması yönüyle eroin, kokain ve alkolden farkı yoktur. Sigarayı ilk kez deneyen her 3 kişiden 1’i tek bir sigara ile bağımlı hale gelir. Bir sigara içildiğinde ortama 10 saniye gibi kısa bir sürede ağız iç kısmı ve akciğerlerden emilen nikotin beyne ulaşır ve bazı hormonların salınmasına neden olur. Bu hormonlar kişilerde sakinleşme, konsantrasyon artışı gibi değişiklikler yapar. Ödül gibi gelen bu değişikliklerin devamı için vücut sürekli daha fazla nikotine ihtiyaç duyar. Kişi daha fazla sigara içmeye başlar. Sigara dumanına bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. 2008 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel tütün salgınıyla mücadele için önerilen ve ’MPOWER’ olarak kodlanan tedbirler paketinin tamamını uygulayan ilk ülke Türkiye’dir. Sigara içmenin sadece kişinin kendisine ve pasif içici olan çevresine değil, aynı zamanda ülke bütçesine de zarar vermektedir. Sigara kullanımının maliyeti sadece sigara satın alırken ödenen ücret değil. Ülke bütçesine verilen zararın boyutları, sigaraya bağlı ortaya çıkan hastalıkların tedavisi, yine bu sebeple gerçekleşen iş gücü ve üretim potansiyeli kayıpları göz önüne alındığında daha da önemli hale gelmektedir. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık üçte birinin sigara içicisi olduğu tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verdi.

"İçilen her sigara ömürden 12 dakika çalıyor"

İçilen her sigaranın ömürden 12 dakika çaldığını da sözlerine ekleyen Dr. Ayyıldız, sigara içmenin akciğer kanseri oluşumunda en önemli faktör olduğuna işaret ederek, "Her yıl yaklaşık 6 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Sigara içenlerde kanserden ölüm oranı, içmeyenlere göre 15-20 kat daha yüksektir. İçilen her sigaranın ömürden 12 dakika çaldığı hesaplanmıştır. Sigara içenlerde ölüm hızı, içmeyenlere oranla iki kat fazladır. Sigarayı bırakmak isteyenlerin, yani hastaların, sigara bırakma konusunda hazırlanması ve kararlı duruma gelmesi çok önemlidir, bunun için sigara paket ve çakmağını taşımayı bırakması, yürüyüş yapması, bol su içmesi, sakız çiğnemesi, sigara içilen ortam ve arkadaşlardan uzak durması, ailesi ile farklı aktiviteler yapması, bu konuda kararlı davranması ve Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurmaları gerekmektedir." şeklinde konuştu.

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