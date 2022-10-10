Hüseyin Pehlivan 3. kez başkanlığa seçildi

Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulunda 2 dönemdir derneğin başkanlığını yürüten Hüseyin Pehlivan oy birliğiyle 3. Kez başkanlığa seçildi.

Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu Manisa Büyükşehir Belediyesi Odalar ve Dernekler Binası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurula, dernek üyeleri ilçelerden de gelerek yoğun bir katılım sağladı.

Genel Kurul toplantısından önce tüm misafirlere pilav hayrı yapıldı. Ankara’dan gelen Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Av. Fermani Kurtel, Genel Kurul Divan Başkanlığına, Türkiye Körler Federasyonu eski Başkanı ve halen Ankara Şube Genel Sekreterliğini yapan Av. Hasan Tatar da divan üyeliğine seçildi. Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan’ın açılış konuşmasından sonra, gündem maddelerine geçildi. Daha önceki iki genel kurulda karşısında aday olduğu halde kazanan Hüseyin Pehlivan bu sefer başkanlık yarışında rakipsiz kaldı. Genel Kurul sonunda yapılan oylamada Hüseyin Pehlivan 3. kez Altınokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanlığına oy birliği ile seçildi. Hüseyin Pehlivan’ın yönetiminde ise Gazi Selami Pazar, Mehmet Şimşek, Nurcan Dereli Taş ve Arzu Yüksel yer aldı.

Dilek ve temennilerde söz alan dernek üyeleri de başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Hüseyin Pehlivan’ı tebrik etti.

"Öncelikli talebimiz erişebilirlik"

Genel Kurul sonunda söz alan Hüseyin Pehlivan, “Altınokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanlığına yeniden seçerek, oy birliği ile bana destek vermenizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk engelli hareketini başlatan dernektir Altınokta. Bu nedenle hak temelli çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz kurslarımızı açmak için yeniden faaliyetlere başlayacağız. Manisa Şubesi olarak bildiğiniz gibi il genelinde tek olmamıza rağmen, her zaman ilçelerdeki üyelerimize de fayda sağlamaya çalıştık ve buna devam edeceğiz. En öncelikli talebimiz ‘Erişebilirlik’ Buradan sesleniyorum, kör bir vatandaş olarak, hastaneye, belediyelere, diğer kurumlara ya da sosyal yaşama dahil olmak için gidecek rehber yolum yoksa, kurumların içinin erişebilir olması yetmez. Bu vesile ile Manisa’mızın güzel insanlarını 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde bizlerle beraber gözlerini bağlayarak beyaz bastonla yürümeye davet ediyorum. Gelin ve ısrarla erişilebilirlik dememizin sebebini sadece empati kurarak değil, hissederek bizlerin ne yaşadığını az da olsa anlamış olacaksınız. Dernek çatısı altında hepimiz gönüllü birer ferdiz. Katılım sağlayan tüm üyelerimize, gelemeyen ama desteklerini ileten dostlarımıza, ilçelerden gelen üyelerimizin ulaşımlarını sağlatan belediye başkanlarımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.