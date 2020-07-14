Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKTI. TAKLALAR ATARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE, SÜRÜCÜ KAZAYI ŞANS ESERİ HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI.
Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Kula’ya bağlı Eroğlu Mahallesi ile Uşak’ın Eşme ilçe yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 ZY 137 plakalı Tofaş marka otomobili ile Eroğlu Mahallesi’nden Uşak’ın Eşme ilçesine doğru seyir halinde olan Şuayip Akgün (38) otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yolun ortasında durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsü, Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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