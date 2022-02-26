Hocalı soykırımının şehitleri Turgutlu’da anıldı

Ermeniler tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde dağlık Karabağ’da bulunan Hocalı’da gerçekleştirilen soykırımın 30. yılı Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından düzenlenen programla anıldı.

Hocalı soykırımının 30. yılında Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından Ergenekon Mahallesinde bulunan M. Emin Resulzade Parkında Hocalı şehitleri için lokma hayrında bulunularak soykırımın en çarpıcı karelerinin olduğu fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı.

Hocalı soykırımını asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Programa Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş, MHP İlçe Başkanı Halil Konuş, Turgutlu İlçe Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politika Başkanı Ceyda Başaran, Türk Eğitim Sen Turgutlu Şube Başkanı İsmail Alsaç, Turgutlu Belediye Meclis Üyesi Burhan Irk, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hamza Coşkun, Ülkü Ocakları Başkanı Hasan Aktop, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mehmet Halıcılar, Manisa Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül, Karadenizliler Derneği Başkanı İbrahim Uzun, Yörükler Derneği Başkanı Ayşe Demir, Selendililer Dernek Başkanı Kamil Güleş, Bitlisliler Derneği Başkanı Ahmet Demir, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Özduman, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin, Hüseyniye Camii Dernek Başkanı Zekeriya Eroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.