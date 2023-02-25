Hocalı şehitleri Turgutlu’da unutulmadı

Ermeni kuvvetleri tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkünün şehit edilişinin 31’inci yıldönümünde Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Azerbaycan Kültür Derneği tarafından lokma hayrı düzenlendi. Yapılan dualarla şehitlerin unutulmadığı ve unutulmayacağı vurgusu yapıldı.

Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından Hocalı soykırımında şehit olan Azerbaycan Türkleri için lokma hayrı yapıldı.

"Katliamı unutturmayacağız"

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, "Azerbaycan’ın dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece 613 kişi katledildi, 1300’e yakın kişi ise kayboldu. Hocalı’da şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Dünyanın kör ve sağır kaldığı bu katliamı unutmadık unutturmayacağız." dedi.

Orta Park Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen anma programına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, MHP İlçe Başkanı Halil Konuş, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, Türk Eğitim Sen İlçe Başkanı İsmail Alsaç, Hemşeri Dernekleri Platformu üyeleri, Karadenizliler Derneği, Arnavut Kültür ve Dayanışma Derneği, Erzurumlular Derneği, Bitlisliler Derneği, Selendililer Derneği, Yörük Türkmen Dayanışma Derneği başkanları ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hocalı Soykırımı

Ermeni kuvvetler tarafından gerçekleştirilen Hocalı katliamında 83 çocuk, 106 kadın ve 70’ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü şehit edilmiş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştı. 1275 kişinin ise rehin alındığı katliamda 150 Azerbaycan Türkünün ise kaybolmuştu.