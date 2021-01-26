banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Benzin ve dizelin yerini LPG alacak
Benzin ve dizelin yerini LPG alacak
Korsanların öldürdüğü mühendisin ailesi ilk kez konuştu
Korsanların öldürdüğü mühendisin ailesi ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
Melania Donald Trump çifti boşanıyor mu?
Melania Donald Trump çifti boşanıyor mu?

Hizmet-İş Sendikası 43 yaşında

Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Hizmet İş Sendikası’nın 43. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Erdemli bir sendikal inşa için kararlıyız. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

MANİSA 26.01.2021, 11:43
2
Hizmet-İş Sendikası 43 yaşında

Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Hizmet İş Sendikası’nın 43. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Erdemli bir sendikal inşa için kararlıyız. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası 43. yılını kutlarken Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil dünden bugüne yaptıkları çalışmalardan bahsederek geleceğe dair kararlı bir şekilde emin adımlarla yürüdüklerini belirtti. Başkan Karafil açıklamasında, “24 Ocak 1979’da Adıyaman’da Kurucu ve Onursal Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi başta olmak üzere yedi mücadele adamı tarafından kurulan Hizmet-İş Sendikamız Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulumuzun öncülüğünde bugün 43 yıllık ulu bir çınar oldu. Bu sebeple başta Kurucu ve Onursal Başkanımız Sayın Hüseyin Tanrıverdi ve Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan olmak üzere bu harekete baş koymuş, emek vermiş tüm neferlerine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Sendikanın kuruluşundan bugüne kadar 42 yıl içerisinde yolunu ve istikametini belirleyerek, hedeflerini önemli ölçüde başardığını söyleyen Karafil, 43. yıla girerken başarılması gereken yeni hedeflerin bulunduğunu ve samimiyetle çalıştıklarını belirtti. Karafil, “Erdemli bir sendikal inşa için kararlıyız. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Sendikanın 43 yıllık yürüyüşünde birçok zorlukla karşılaştığını kaydeden Karafil, “Tüm baskı ve dayatmalara karşı Hizmet-İş, onurdan, emekten, haktan yana olmaktan vazgeçmeyerek, yüz binlerce emekçi ile beraber yoluna devam ediyor” diye konuştu.

Sendikanın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkürler eden Karafil, vefat eden Hizmet-İş neferlerini rahmet ve minnetle andı.

“Hizmet-İş Hak-İş’in amiral gemisidir”

Hizmet-İş Sendikasını HAK-İŞ’in amiral gemisi olarak tanımlayan Karafil, “Hizmet-İş Sendikamız iki sorumluluğu üzerinde taşımaktadır. Bir taraftan Hak-İş’e olan desteğini sınırsız ve hiçbir şarta bakmaksızın devam ettirirken, diğer taraftan kendisini de geleceğe taşımaktadır. Hak-İş ve Hizmet-İş taşeron sisteminin ortadan kaldırılması için önderlik ediyor. Türkiye’de ses getiren mücadelemiz meyvelerini vermiş ve bugün yeni bir aşamaya gelmiştir. 696 sayılı Kararname bizim arzu ettiğimiz bir noktada gerçekleşmedi, buradan kaynaklı zorluklarımız, sıkıntılarımız hüzünlerimiz oldu. Ama ne olursa olsun kamuda çalışan yaklaşık 1 milyona yakın taşeron işçisi, kadrolarını alarak normalleşme sürecine geçmiş bulunmaktadır. Yerel yönetimlerde hızla normalleşmenin başlamasıyla belediye şirketlerinde toplu iş sözleşmeleri gerçekleştiriyoruz ve sürecin ilk adımını onlarla paylaşıyoruz.” diye konuştu.

696 sayılı KHK’ya eklenen geçici madde ile iş kollarında yaşanan değişiklik nedeniyle 100 binden fazla üyenin sendikalarından istifa etmek zorunda kaldığını belirten Karafil, “Taşeron mücadelesinde verdiğimiz emekler bu değişiklik ile hiçe sayıldı. Bize büyük bir haksızlık yapıldı. Ancak biz bu antidemokratik uygulamaya karşı geri adım atmayacağız. Mücadelemizi daha da büyüteceğiz” açıklamasında bulundu.

“TİS sürecinde emekçilerle yan yana olacağız”

Kamuda ve belediye şirketlerinde kadroya geçen taşeron işçilerin de ilk defa dahil olacağı toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili de konuşan Karafil, “Bu süreçte her istediğimizi alamayabiliriz. Ancak bu mücadeleden vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Tüm unsurlarımız ile bu süreçte emek vereceğiz. Vazgeçmeden, geri adım atmadan toplu sözleşme aşamalarında emekçiler ile yan yana olmalıyız. Onları sendikal mücadeleye yakınlaştırmalı ve onlara sendikanın önemi anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz pandemiyle mücadelede başarıya imza attı”

Türkiye’nin pandemi döneminde büyük bir başarıya imza attığını kaydeden Karafil, “Gelişmiş ülkelerinin adeta çuvalladığı süreçte Türkiye, sağlık çalışanlarının fedakârlığı, sağlık alt yapımızın güçlü olması ve devletimizin bu konudaki güçlü inisiyatifiyle bu olağanüstü dönemi en az hasarla geçirmiş olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Bu sebeple başta sağlık çalışanları ve Belediye çalışanlarımız olmak üzere bu dönemde fedakarca çalışan tüm emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13