Hizmet-İş ile Gördes Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Gördes Belediyesi arasında devam eden görüşmeler toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Gördes Belediyesinde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Gördes Belediyesi arasında imzalandı. İmza töreni sonrası konuşan Hizmet-İş Manisa Şube Başkanı Okan Polat, sözleşmenin masada bitmesinden memnun olduklarını belirterek Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol’a teşekkür etti.

Sözleşmenin imza töreninde Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Hizmet-İş Manisa Şube Başkanı Okan Polat, İşveren Sendikası Yerel-Sen yetkilileri ve işyeri temsilcileri hazır bulundu.