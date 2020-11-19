Hizmet-İş Akay ailesini yalnız bırakmadı

Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanlığı trafik kazası sonucu hayatını kaybeden üyeleri Yakup Akay’ın ailesini yalnız bırakmadı.

Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanlığı, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden üyeleri Yakup Akay’ın ailesini ziyaret etti. Sendikanın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Manisa Şube Başkanı Turan Karafil ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette Akay ailesine 50 bin TL değerindeki ferdi kaza sigortası çeki takdim edildi. Akay ailesine başsağlığı dileyen Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, “Görevi başındayken kaybettiğimiz Yakup kardeşimizin emanetlerine Hizmet-İş olarak her zaman sahip çıkmaya çalışacağız. Ailesinin rızkı için görevleri başlarında can veren kardeşlerimiz bizim gözümüzde görev şehitlerimizdir. Elbette böyle durumlarda sözler kifayetsiz kalıyor ancak bir nebze olsun merhum üyemizin ailesinin yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Merhum üyemizin ailesine bir kez daha sabırlar dilerken, başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve genel başkan yardımcılarımız olmak üzere tüm Hizmet-İş ailesine böyle bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.