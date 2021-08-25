Hisarcıklıoğlu Manisa’ya geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu 27 Ağustos Cuma günü Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası’nın davetlisi olarak Manisa’ya geliyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa iş dünyası ile bir araya geliyor. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası’nın davetlisi olarak 27 Ağustos Cuma günü Manisa’ya gelecek olan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Manisa programı kapsamında Manisa’da birtakım ziyaretler gerçekleştirecek. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziyaretlerinin ardından ise saat 15.00’da düzenlenecek olan ‘Manisa İl ve İlçeleri Oda ve Borsa Meclis üyeleri İstişare Toplantısı’na katılacak.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Manisa’da ağırlamaktan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyacaklarını ifade eden, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Birlik Başkanımız 27 Ağustos Cuma günü şehrimize gelerek meclis üyelerimiz ile bir araya gelecek. Odamız Hizmet Binası’nda saat 15.00’da gerçekleştireceğimiz istişare toplantısında birlik başkanımızın dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında görüşlerini dinleyeceğiz. Bizler de kendisine şehrimizin son ekonomik ve sosyal verileri hakkında bilgilendirmede bulunacağız. Toplantımızın Manisa’mız ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.