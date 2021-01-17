Hırsızlar mahalleyi susuz bıraktı

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi’nde içme suyu sondajını çalıştıran terfi hattının kabloları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından MASKİ ekipleri kısa sürede yürüttükleri çalışmada yeni kablo montajı yaparak mahalle sakinlerine içme suyunu temin etti.

Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sondaj binası ve elektrik trafosu zarara uğratıldı, kablolar çalındı. MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonrasında gerçekleştirilen tamirat çalışması ile birlikte mahalleye su verilmeye başlandı. Yaşanan olay kamu malının zarara uğratılmasının yanı sıra vatandaşların da susuz kalmasına sebebiyet verdi. MASKİ ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi sonrasında gerçekleştirilen tamirat çalışması ile birlikte mahalleye su verilmeye başlandı.

Mahalleli tepki gösterdi

Meydana gelen hırsızlık olayına tepki gösteren mahalle sakinleri, “Mahallemizde böyle bir olayın yaşanması çok üzücü. Hırsızlar bu işi iyice abarttı. Yarın neler yapacaklarını Allah bilir. İnşallah böyle bir durumu bir daha yaşamayız. Allahtan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ var ki sıkıntımız kısa sürede giderildi” ifadeleri kullanıldı.