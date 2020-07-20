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Heyelan yaşanan yol bakıma alındı
YUNUSEMRE İLÇESİ KARAKOCA MAHALLESİNDE, HEYELAN NEDENİYLE GÖÇEN YOLDA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAKIM ÇALIŞMASINA BAŞLADI. MEVCUT GÜZERGAHTA DOLGU VE GENİŞLETME ÇALIŞMASI YAPAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOL YAPIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA BAĞLI EKİPLER, TRAFİKTE GÜVENİ YENİDEN SAĞLIYOR.
MANİSA 20.07.2020, 15:15
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Yunusemre ilçesi Karakoca Mahallesinde, heyelan nedeniyle göçen yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışmasına başladı. Mevcut güzergahta dolgu ve genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, trafikte güveni yeniden sağlıyor.
Yunusemre ilçesi Karakoca Mahallesinde heyelan nedeniyle yolda göçük oluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de, mevcut yolda onarım çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında daire başkanlığına bağlı ekipler, yolda genişletme ve dolgu yapılarak, trafikte güveni tekrar sağlıyor.
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