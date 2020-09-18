HES kodu olmayana bilet yok
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ SALİHLİ OTOBÜS TERMİNALİNDEKİ İŞ YERLERİ VE OTOBÜS YAZIHANELERİ İLE YOLCU OTOBÜSLERİNDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE YÖNELİK DENETİM YAPILDI. DENETİME KATILAN SALİHLİ KAYMAKAMI MEHMET KAMİL SAĞLAM, HES KODU OLMAYANLARA BİLET KESİLMEMESİ KONUSUNDA UYARDI.
Manisa’nın Salihli ilçesindeki Salihli Otobüs Terminalindeki iş yerleri ve otobüs yazıhaneleri ile yolcu otobüslerinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Denetime katılan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, HES kodu olmayanlara bilet kesilmemesi konusunda uyardı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam öncülüğünde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere Kaymakam Sağlam, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan katıldı.
Salihli ilçe genelinde korona virüs salgınının üstesinden gelebilmek ve toplum sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Kaymakam Sağlam, tüm vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına mutlaka uyması gerektiğini söyledi. İş yerleri ve yazıhaneler ile otobüslerde de incelemelerde bulunan Kaymakam Sağlam, şehirlerarası otobüs firmalarına ait yazıhanelerde HES (Hayat Eve Sığar) kodu almayanlara bilet kesilmemesi konusuna tüm esnafların gerekli hassasiyeti gösterdiklerini açıkladı.
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